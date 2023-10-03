Конфіскували активи оборонного підприємства РФ на майже 5,5 млн доларів

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ "Роствертол".

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Мова йде про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, яку один із львівських заводів виготовив для Ростовської компанії за контрактом від 2011 року. Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів США.

Відомо, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань. Російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора. Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до Росії.

Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ. Комплексні заходи з націоналізації російського майна проводили контррозвідники Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, націоналізувано активи російського сенатора Сергія Калашникова. Мова йде про націоналізацію 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь – Конотоп" на території Сумської області. Це підприємство є одним із найбільших заводів у Європі, яке виробляє гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних та корабельних двигунів.