Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду

Міністерство оборони України заявило, що збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду.

Серед іншого, збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Найближчим часом додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військовослужбовців:

100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000). Нараховується з 29-го вересня;

30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується з 29-го вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Строковики – 6 000 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Курсанти – 2 350 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні – 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті.

Зміни вносяться наказом Міністерства оборони України № 566 “Про внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам”.

Раніше начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати Управління соціальної підтримки МОУ Олег Рогаль повідомив LB.ua, що Міністерство оборони наразі вносить зміни в наказ №260, ухвалені Кабінетом міністрів у серпні щодо виплат окремим категоріям військовослужбовців. У МОУ очікують, що оновлені виплати вже нараховуватимуть за вересень. Точніше, у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський підписав закон щодо збереження зарплат полоненим військовим. У законі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

У серпні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін ухвалив постанову щодо виплат військовослужбовцям. За словами Шмигаля, "усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни".