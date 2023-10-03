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Президент Мексики назвав військову допомогу США Україні “ірраціональною”

Лопес Обрадор закликав Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, щоб послабити міграційний тиск.

Президент Мексики назвав військову допомогу США Україні “ірраціональною”
Андрес Мануель Лопес Обрадор
Фото: EPA/UPG

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував військову допомогу США Україні, назвавши її “ірраціональною”, пише Reuters.

Він посилив критику військових дій, закликавши Вашингтон виділити більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки, щоб послабити міграційний тиск.

Лопес Обрадор розкритикував Конгрес США за те, що він не вивільнив гроші для регіону, а потім згадав про законопроєкт про тимчасове фінансування, який позбавив Києва подальшої допомоги.

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“Я просто дивлюся, як зараз не санкціонують допомогу на війну Україні. Але скільки вони призначили на війну в Україні? Від 30 до 50 мільярдів доларів на війну. Це найбільш нераціональна річ, яка може існувати. І завдає шкоди. Тож вони повинні змінити свою стратегію та навчитися поважати. Зараз не час для них ігнорувати мексиканську владу”, − сказав мексиканський президент.

Лівий Лопес Обрадор намагався зберегти нейтралітет Мексики у питанні війні та критикував західну військову допомогу Києву. Він також запропонував мирні переговори для припинення російсько-українського конфлікту.

Два тижні тому президент захищав присутність російського військового підрозділу на параді, присвяченому Дню незалежності Мексики після різкої критики за те, що його країна надала платформу силам, які вторглися в Україну. Додамо, мексиканський уряд підтримав деякі важливі резолюції ООН, які критикують роль Росії у конфлікті.

Нагадаємо, влітку провладна партія Обрадора “Рух національного відродження” (Морена) завоювала на виборах один з останніх бастіонів опозиції, отримавши посаду губернатора, яка може стати перевагою перед президентськими виборами 2024 року. Колишня національна міністерка освіти Дельфіна Гомес стане першою жінкою-губернатором штату Мехіко

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