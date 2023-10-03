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Російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити

Йому обіцяли, що він буде “малювати карти” у штабі. Втім, він потрапив на фронт.

Російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити
Фото: скриншот відео

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські воїни йдуть вперед на Сході та беруть в полон росіян.

Командувач опублікував відео із російським полоненим Юрієм Джумановим. 

Полонений повідомив, що підписав контракт з російською армією 28 червня. За словами Джуманова, його раніше звільнили з роботи, через що він почав пити. Також в нього були сімейні проблеми. Дружина вмовила сходити у військкомат, щоб розібратися з кредитами. 

Полонений каже, що йому обіцяли роботу в штабі - “малювати карти”, оскільки у нього є вища освіта. Втім, він потрапив на фронт. 

Також Джуманов повідомив, що зарплату йому ще жодного разу не платили. 

На фронті, за словами полоненого, він отримав поранення. Росіяни відійшли з позицій, а уламок з нього так і не дістали. 

Полонений каже, що на тиловій базі “забухав”. А коли знову потрапив на позиції, їх взяли у полон.

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Нагадаємо, раніше інший російський полонений росіянин розповів, що умови в російській армії “гірші, ніж на зоні”, з якої він потрапив на фронт. Зокрема, полонений розповів, що російські командири з числа колишніх ув'язнених постійно фізично знущалися та били солдатів.

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