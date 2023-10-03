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Відсоток збиття ракет і ударних БпЛА українською ППО приблизно однаковий, – Ігнат

Для збиття безпілотників Україна потребує більшої кількості "Гепардів" та їхніх аналогів. 

Відсоток збиття ракет і ударних БпЛА українською ППО приблизно однаковий, – Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: скріншот

Сьогодні вночі Протиповітряна оборона показала достатньо успішний результат: збила запущену росіянами ракету та 29 із 31 ударного безпілотника. Однак таких результатів не завжди вдається досягати через брак засобів ППО.

Ворог збільшує удари "шахедами", тому озброєння та боєприпаси украй необхідні для захисту інфраструктури. Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

"Як бачимо, противник продовжує завдавати удари по промислових об'єктах, по об'єктах, які виготовляють продовольство атаки зерна ми вже бачили. Маємо посилюватись, безумовно", – сказав він.

Ігнат пояснив, що ворог нарощує удари безпілотниками – вони легше і швидше виготовляються, ніж ракети. На сьогодні ППО зосереджено на захисті об'єктів критичної інфраструктури і великих міст. Відсоток збиття ракет і ударних БпЛА приблизно однаковий.

Для збиття безпілотників Україна потребує більшої кількості "Гепардів" та їхніх аналогів. 

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA.

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