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Оборонці знищили ще 360 окупантів та 15 ворожих танків, – Генштаб

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень.

Оборонці знищили ще 360 окупантів та 15 ворожих танків, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 279 440 осіб, за минулу добу – близько 360 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 279 440 (+360) осіб,
  • танків ‒ 4 732 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9 008 (+8) од,
  • артилерійських систем – 6 565 (+40) од,
  • РСЗВ – 801 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 540 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 080 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1 529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 932 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 943 (+5).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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