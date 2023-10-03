Спецпризначенці СБУ знищили танк біля Бахмута

Оператори Армії дронів продовжують знищувати російську техніку у Донецькій області.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Цей кейс — приклад максимального професіоналізму операторів БПЛА, які одним точним влучанням влаштували фаєр-шоу”, - написав Федоров.

Він зазначив, що спецпризначенці ЦСО “А” СБУ на околицях Бахмута знищили танк окупантів українським FPV-дроном.

Як раніше повідомлялось, за допомогою ударних дронів Центр спецоперацій "А" Служби безпеки України за тиждень знищив десятки одиниць російської бронетехніки, особового складу та зброї.