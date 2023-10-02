Окупанти експонують в Криму вкрадені в Україні матеріали, - Спілка археологів України

Йдеться про знахідки з всесвітньо відомої Камʼяної Могили.

Російські окупанти влаштували на території Криму матеріали, викрадені із Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба Спілки археологів України.

Зазначається, що йдеться про знахідки з всесвітньо відомої Камʼяної Могили.

Окупанти демонструють викрадене на території заповідника Херсонес Таврійський.

Капсульну експозицію “Дім риби” відкрито до 8 жовтня.

Нагадаємо, під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.