Окупанти експонують в Криму вкрадені в Україні матеріали, - Спілка археологів України

Російські окупанти влаштували на території Криму матеріали, викрадені із Запорізької області.
Про це повідомила пресслужба Спілки археологів України.
Зазначається, що йдеться про знахідки з всесвітньо відомої Камʼяної Могили.
Окупанти демонструють викрадене на території заповідника Херсонес Таврійський.
Капсульну експозицію “Дім риби” відкрито до 8 жовтня.
Нагадаємо, під час робочого візиту до США президент Володимир Зеленський узяв участь у церемонії повернення культурних цінностей, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.