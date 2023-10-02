Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Україна атакувала безпілотниками стоянку російських гелікоптерів у Сочі
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Відлуння старої війни. Канада опинилася в епіцентрі гучного скандалу
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
На виборах у Словаччині перемогла антиукраїнська партія
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
“Подякуй кожному, хто захищає наше життя”. До дня захисників і захисниць вийшло відео про роботу Десантно-штурмових військ
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Америка без шатдауну, а Україна тимчасово без грошей. Що відбувається в Конгресі США
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Спікер палати представників США МакКарті може втратити посаду, бо не допустив "шатдаун"
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Мобільний госпіталь від "Rheinmetall". Що це таке і чому важливо.
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Формула миру Зеленського – єдина ініціатива, до якої міжнародна спільнота зберігає інтерес, – Боррель

В ЄС триває робота "по винесенню цієї формули на глобальний рівень".

Формула миру Зеленського – єдина ініціатива, до якої міжнародна спільнота зберігає інтерес, – Боррель
Фото: ОП

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Формула миру Володимира Зеленського є єдиною ініціативою, яка серйозно обговорюється світовою спільнотою. 

"Формула миру президента Зеленського є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється міжнародною спільнотою. Інші ініціативи згадувалися, проте нині вони не є активними. Єдина ініціатива, до якої міжнародна спільнота зберігає інтерес, це запропонована президентом Зеленським формула миру. Це та сама єдина формула", – наголосив високий представник ЄС за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку.

Він додав, що наразі триває робота в Європейському Союзі щодо винесення цієї формули на глобальний рівень, "аби вона стала основою майбутнього миру".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вчора Жозеп Боррель провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies