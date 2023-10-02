Формула миру Зеленського – єдина ініціатива, до якої міжнародна спільнота зберігає інтерес, – Боррель

В ЄС триває робота "по винесенню цієї формули на глобальний рівень".

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Формула миру Володимира Зеленського є єдиною ініціативою, яка серйозно обговорюється світовою спільнотою.

"Формула миру президента Зеленського є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється міжнародною спільнотою. Інші ініціативи згадувалися, проте нині вони не є активними. Єдина ініціатива, до якої міжнародна спільнота зберігає інтерес, це запропонована президентом Зеленським формула миру. Це та сама єдина формула", – наголосив високий представник ЄС за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку.

Він додав, що наразі триває робота в Європейському Союзі щодо винесення цієї формули на глобальний рівень, "аби вона стала основою майбутнього миру".

Нагадаємо, вчора Жозеп Боррель провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, главою МЗС Дмитром Кулебою, а також міністром оборони Рустемом Умєровим.

Напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки побував із неанонсованим візитом в Одесі.