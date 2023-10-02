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СБУ повідомила про підозру топменеджерці "Роснафти". Вона пише пісні, в яких вихваляє Путіна і заперечує існування України

Колаборантка родом із Вінниці. Російське громадянство вона отримала у 2014 році. 

СБУ повідомила про підозру топменеджерці "Роснафти". Вона пише пісні, в яких вихваляє Путіна і заперечує існування України

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу "Роснафти" та публічно підтримує збройну агресію РФ.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Раніше Грабович мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-"регіонала" Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до Москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста РФ. Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.

У своєму профілі в "Інстаграм" з мільйоном підписників вона заперечує існування України та постила привітання з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності.

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Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії РФ та "відбілювання" воєнних злочинів країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Грабович про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України.

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