За минулий тиждень Збройні сили знищили 2 410 окупантів

За минулий тиждень Сили оборони ліквідували близько 2 410 росіян, 45 танків та один літак ворога.

Про це повідомляє Military Media Center.

Втрати ворога за тиждень (з 25 вересня по 1 жовтня) склали:

особовий склад – 2 410 (умовно 5 батальйонів);

танки – 45 (умовно 4 танкових роти);

бойові броньовані машини – 54 (умовно 2 мотострілецьких батальйони);

артилерійські установки – 226 (умовно 13 артилерійських дивізіонів);

літаки – 1.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 жовтня, Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.