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За добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів, 15 танків та 48 артсистем ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

За добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів, 15 танків та 48 артсистем ворога
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 279080 (+510) осіб
  • танків - 4717 (+15)
  • бойових броньованих машин - 9000 (+9)
  • артилерійських систем - 6525 (+48)
  • РСЗВ - 801 (+3)
  • засоби ППО - 540 (+3)
  • літаків - 316 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5061 (+18)
  • крилаті ракети - 1529 (+0)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8909 (+26)
  • спеціальна техніка - 938 (+5).

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

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