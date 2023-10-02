За добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів, 15 танків та 48 артсистем ворога

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 279080 (+510) осіб
- танків - 4717 (+15)
- бойових броньованих машин - 9000 (+9)
- артилерійських систем - 6525 (+48)
- РСЗВ - 801 (+3)
- засоби ППО - 540 (+3)
- літаків - 316 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5061 (+18)
- крилаті ракети - 1529 (+0)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8909 (+26)
- спеціальна техніка - 938 (+5).
Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.