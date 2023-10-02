За добу ЗСУ знищили ще 510 окупантів, 15 танків та 48 артсистем ворога

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 280 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 279080 (+510) осіб

танків - 4717 (+15)

бойових броньованих машин - 9000 (+9)

артилерійських систем - 6525 (+48)

РСЗВ - 801 (+3)

засоби ППО - 540 (+3)

літаків - 316 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5061 (+18)

крилаті ракети - 1529 (+0)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8909 (+26)

спеціальна техніка - 938 (+5).

Нагадаємо, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.