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Україна має історично найбільшу підтримку світу, – Зеленський

Президент взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць України.

Україна має історично найбільшу підтримку світу, – Зеленський
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сьогоднішній день обʼєднує мільйони українців та українок, які захищають свободу нашої держави, з багатьма поколіннями українського народу, які в різні часи боролися за волю та воювали заради України.

Про це повідомляє сайт президента України.

"У наш час у сучасних поколінь українців – у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність, – є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. Єдність, яку ми бережемо. Україна має історично найбільшу підтримку світу. І більше ніколи Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою. Україна зробила історичні висновки", – заявив президент.

Він висловив переконання, що українська сміливість принесе мир нашій державі.

"Стійкість наших людей має гарантувати цілісність нашої держави. І це буде. Наша єдність має дати нам змогу пройти весь шлях, який необхідно, щоб вигнати окупанта з нашої землі. І це буде. Сміливість, стійкість, єдність – те, чого не можна втрачати, щоб не втратити Україну", – наголосив президент.

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Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, Україна вперше святкує День захисників та захисниць. Президент привітав українців зі святом й пообіцяв, що "ніхто не зможе відключити українську стійкість та відвагу".

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