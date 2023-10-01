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«Важкі часи зробили нас сильними», – Зеленський привітав захисників та захисниць зі святом

Сьогодні, 1 жовтня, Україна вперше святкує День захисника та захисниць.

«Важкі часи зробили нас сильними», – Зеленський привітав захисників та захисниць зі святом
Фото: Скрін з відео

Президент Володимир Зеленський привітав українських захисників і захисниць зі святом й пообіцяв, що ніхто не зможе відключити українську стійкість та відвагу.

Відеопривітання президент України опублікував на офіційній сторінці у Facebook.

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: «Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!», – зазначає Зеленський.

Він запевнив, що ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Він запевнив, що ці якості не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги.

«Ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно. Всім, хто першим прийняв важкий бій. Наші прикордонники, наша піхота, танкісти, льотчики, моряки, артилеристи, зенітники, наші десантники, спецпризначенці, розвідка, Служба безпеки України, Національна гвардія, поліція, тероборона. Всі, хто захищає українську землю, море й небо. Чий захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо. Вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись уперед під час контрнаступу, що триває. Коли українці родом із різних областей, міст і сіл зараз разом. Відтепер усі ми – одне велике багатомільйонне військо», – йдеться у відеозверненні Президента.

«Слава всім, хто бʼється й боронить Батьківщину! Слава нашим захисникам і захисницям! Слава українському народові! Слава Україні!», – відзначив Президент. 

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