Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Єрмак назвав найбільшу проблему при плануванні закордонних візитів Зеленського
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
Україна має одну проблему щодо винищувачів F-16 - знайти потрібну кількість пілотів, - Єрмак
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
В Івано-Франківській області вибухнув нафтопровід, постраждали 9 людей (оновлено)
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
​У Києві обвалилися кілька прольотів Дегтярівського мосту на Шулявці
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
В Києві в рамках проєкту "Нова країна" відбулося обговорення майбутнього українського Донбасу (фоторепортаж)
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
Поліція Лас-Вегаса звинуватила чоловіка у вбивстві репера Тупака Шакура
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
Кривавий Карабах. Від Сталіна до Путіна
ГоловнаСуспільствоВійна

Угорщина заявила, що поступки України щодо OTP Bank недостатньо для розблокування траншу ЄС

Раніше НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для п'яти грецьких компаній та угорського OTP Bank в очікуванні, що Угорщина не заважатиме виділенню 500 млн євро військової допомоги ЄС, а Греція не блокуватиме новий пакет санкцій проти Росії.

Угорщина заявила, що поступки України щодо OTP Bank недостатньо для розблокування траншу ЄС
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу суттєво не змінює ситуацію, повідомляє Bloomberg.

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай (Mate Paczolay) заявив, що ці зусилля не є «суттєвою зміною», і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС для поставок зброї Україні, доки OTP, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку. 

Зазначається, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило список «спонсорів війни» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році як спосіб тиску на компанії, які продовжують працювати в Росії. 

Одним із «важелів» списку є співпраця з базою World-Check, яка використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Зараз у списку домінують китайські компанії, за ними йдуть американські. Серед компаній Xiaomi Corp, Mondelez Internatonal Inc, Unilever Plc, Pepsico Inc і Raiffeisen Bank International AG.

НАЗК додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.

У січні Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків залишити російський та білоруських ринки. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

OTP веде бізнес в Росії та Україні, але банк заявив, що президентський указ не дозволяє їй продати свій російський підрозділ. Вона відкинула заяви про підтримку війни Росії та публічно підтримала Україну.

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies