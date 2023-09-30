Угорщина заявила, що поступки України щодо OTP Bank недостатньо для розблокування траншу ЄС

Раніше НАЗК призупинило статус міжнародних спонсорів війни для п'яти грецьких компаній та угорського OTP Bank в очікуванні, що Угорщина не заважатиме виділенню 500 млн євро військової допомоги ЄС, а Греція не блокуватиме новий пакет санкцій проти Росії.

Угорщина заявила, що тимчасове виключення Україною будапештського OTP Bank зі списку «міжнародних спонсорів війни» в спробі розблокувати військову допомогу Європейського Союзу суттєво не змінює ситуацію, повідомляє Bloomberg.

Речник МЗС Угорщини Мате Пацолай (Mate Paczolay) заявив, що ці зусилля не є «суттєвою зміною», і Угорщина не сприятиме подальшому фінансуванню ЄС для поставок зброї Україні, доки OTP, найбільший кредитор країни, не буде назавжди виключений зі списку.

Зазначається, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило список «спонсорів війни» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році як спосіб тиску на компанії, які продовжують працювати в Росії.

Одним із «важелів» списку є співпраця з базою World-Check, яка використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Зараз у списку домінують китайські компанії, за ними йдуть американські. Серед компаній Xiaomi Corp, Mondelez Internatonal Inc, Unilever Plc, Pepsico Inc і Raiffeisen Bank International AG.

НАЗК додало банк OTP до списку в травні, що викликало різку реакцію з боку Угорщини, яка негайно заявила, що блокуватиме військову допомогу ЄС.

У січні Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків залишити російський та білоруських ринки. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

OTP веде бізнес в Росії та Україні, але банк заявив, що президентський указ не дозволяє їй продати свій російський підрозділ. Вона відкинула заяви про підтримку війни Росії та публічно підтримала Україну.

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.