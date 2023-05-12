Глава МЗС Угорщини вимагає, щоб Україна виключила OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни

"Нам дуже складно навіть розпочати переговори щодо 11-го санкційного пакету, поки ОТР перебуває в цьому українському списку", - заявив Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що переговори щодо 11 пакету санкцій проти Росії неможливі, поки Україна не виключить зі свого списку міжнародних спонсорів війни OTP Bank.

Як повідомляє Euronews, про це Сіярто сказав на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Швеції.

"Скандально та неприйнятно, що OTP Bank було включено до списку міжнародних спонсорів війни в Україні. Це приголомшливо. Це обурливо. Це скандально", - заявив угорський міністр.

Сіярто додав, що "дав зрозуміти на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що нам дуже складно навіть розпочати переговори щодо 11-го санкційного пакету, поки ОТР перебуває в цьому українському списку".

Нагадаємо, у січні Національний банк України знову закликав міжнародні банки і страховиків залишити російський та білоруських ринки. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

Нещодавно НАЗК внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалили через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання ним так званих Донецької та Луганської "народних республік".

OTP Bank становить основу міжнародної фінансової групи ОТП (OTP Group), яка є одним з лідерів ринку фінансових послуг Центральної та Східної Європи. OTP, до речі, входить до 50 найбільших банків РФ.