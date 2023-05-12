Невідомі створили фейкову шпальту газети Le Parisien. Єдиний її зміст – антиукраїнська пропаганда

На підробному сайті точно скопійовано дизайн, а всі лінки ведуть на справжню газету. Зрозуміти, що це фейк, можна за крапкою в кінці заголовку, а також за доменом.

Невідомі створили фейкову копію газети Le Parisien із антиукраїнською пропагандою. Вирізки з цієї "газети" розлетілися соцмережами, їх розміщували в Facebook як платну рекламу.

На підробку звернув увагу французький журналіст Фабріс Депре. Він у твіттері написав, що фальшива стаття про "масову втечу заради спасіння від військового рабства" дуже погано написана, але чудово відтворює дизайн сайту Le Parisien.

Фото: Fabrice Deprez Скріншот фейку

"Єдина підказка, крім тону статті: доменне імʼя", – зазначив Депре.

Fascinant: un faux article sur un "exode massif [d'Ukrainiens] pour échapper à l'esclavage militaire" très mal écrit mais qui reproduit parfaitement le design du site du Parisien (seul indice, à part la tonalité de l'article : le nom de domaine) https://t.co/gWHC2qFfa6 pic.twitter.com/EOjzmSw8Mo — Fabrice Deprez (@fabrice_deprez) April 30, 2023

В підробній газеті опублікували датовану 19 квіття "статтю" під заголовком "Масова втеча заради спасіння від військового рабства. Українці намагаються уникнути неминучої загибелі на передовій". У ній, зокрема, розповсюджена дезінформація про ухилення від мобілізації та дезериство, що "здавна поширені в Україні". Також стверджувалося, що українська армія ненавчена, а російська – навчена, тож ЗСУ "не матимуть шансів" при контрнаступі.

Стаття опублікована на сторінці, зовнішньо схожій на справжню газету Le Parisien. Авторами зазначена редакція газети та агентство AFP. Лінки на інші матеріали та розділи цього сайту ведуть на сайт справжньої газети. Адреса сайту-фейку – leparisien.ltd, а справжньої газети – leparisien.fr. Візуально відрізнити підробку від справжнього медіа можна за крапкою в кінці заголовку, поставленою у фейковій версії. Крім того, шпальта-фейк має інший масштаб при відкритті сторінки – значно більший шрифт. Примітно, що фальшива сторінка не просить погодись зі збором cookies, але якщо перейти з неї за будь-яким гіперлінком, то відкривається справжній сайт, і там читача просять дозволити збір даних.

Окрім цієї дезінформації про ухилення від мобілізації, газета-фейк має ще тільки один матеріал на своєму домені, і він також антиукраїнський. Автором аналогічно вказана редакція та AFP, і в ній обурюються, що уряд Франції виділив 1 млн євро на підготовку української збірної до Олімпіади, а французькі спортсмени занепокоєні, що на них коштів не вистачить.

Французьке мережеве видання Pragma повідомило про запит, спрямований у командування кіберзахисту при Міноборони. У ньому йшлося, що соцмережі, в тому числі і Facebook, стали обʼєктом дезінформаційної кампанії через спонсорований контент. Pragma виявила багато сторінок, що видають себе за справжні медіа, єдиним контентом яких є лише проросійські та антизахідні матеріали, зокрема, спрямовані на підрив підтримки України.

Хто конкретно стоїть за підробкою сайту і поширенням проросійської дезінформації – зʼясовується.