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Розвідувальний аеростат залетів із Білорусі у повітряний простір Польщі

Радіолокаційний контакт із об'єктом втратили під містом Рипін.

У повітряний простір Польщі залетів із Білорусі розвідувальний аеростат.

Про це повідомило у твітері Міністерство національної оборони Польщі.

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У Центрі повітряних операцій зазначили, що радіолокаційний контакт з об'єктом втратили під містом Рипін.

Командувач оперативного штабу ухвалив рішення залучити до пошуків об'єкта чергових військ територіальної оборони.

Нагадаємо, торік у Польщі впала ракета російського виробництва. Днями ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за першими висновками Технічного інституту Повітряних сил Польщі знайдені під Бидгощем уламки – від російської Х-55.

У 2022-му невідомий літак порушив повітряний простір чотирьох європейських країн - Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.

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