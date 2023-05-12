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Україна вийшла з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, укладеного з РФ і Білоруссю

Відповідний указ підписав Президент.

Україна вийшла з меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів, укладеного з РФ і Білоруссю
Фото: Офіс президента

Україна вийшла із меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Білорусі, Російської Федерації та України.

Відповідний указ підписав Президент Володимир Зеленський.

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Три держави підписали документ 15 квітня 1994 року в Москві.

Крім того, Зеленський розпорядився припинити дію угоди між Україною і Російською Федерацією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, яку уклали в серпні 1994 року в Одесі.

Нагадаємо, раніше Кабмін розірвав угоди з Росією та Білоруссю в галузі геодезії та картографії. Також Україна припинила співробітництво з Білоруссю у сфері молодіжної політики та спорту.

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