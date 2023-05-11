Зеленський запросив президента Бразилії в Україну

Глава держави також зустрівся зі спеціальним радником очільника Бразилії з міжнародних питань.

Президент України Володимир Зеленський запросив главу Бразилії Лулу да Сілву в Україну.

Про це Президент написав у своєму твітері.

Зеленський зустрівся також зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом.

Під час розмови глава держави наголосив, що "єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, – це українська формула миру".

Зеленський і Аморім обговорили можливість проведення саміту Україна – Латинська Америка. Президент додав, що очікує на "продовження діалогу з президентом Лулою да Сілвою і буду радий вітати його в Україні".

Нагадаємо, спецрадник бразильського президента відвідав Україну і зустрівся з керівництвом Офісу Президента. Під час зустрічі в ОПУ глава Офісу Андрій Єрмак переказав запрошення Лулі да Сілві здійснити візит в Україну у зручний час.

Нещодавно топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав лідера КНР Сі Цзіньпіна та бразильського президента Лулу да Сілву приїхати в Україну на власні очі побачити наслідки російських обстрілів перед тим як висувати будь-які мирні пропозиції. Також запрошувало да Сілву українське МЗС.

Президент Бразилії раніше заявляв, що не хоче обирати сторону в війні Росії проти України.