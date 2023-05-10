МЗС Польщі викликало посла РФ через інцидент з російським винищувачем та польським прикордонним літаком над Чорним морем

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ Сергія Андреєва через інцидент з російським винищувачем та польським прикордонним літаком над Чорним морем.

Про це повідом речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

“10 травня посла Сергія Андреєва викликали до МЗС. Представнику Російської Федерації вручили ноту протесту щодо інциденту з російським винищувачем та літаком Прикордонної служби Польщі”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Польща рішуче засуджує провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, що є серйозним міжнародним інцидентом.

On 10 May, Ambassador Sergey Andreev was summoned to the MFA.

The representative of the Russian Federation was handed a note of protest regarding the incident involving a Russian fighter jet against an aircraft of the Polish Border Guard. — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) May 10, 2023

Нагадаємо, на початку травня польський літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем над Чорним морем. Польські прикордонники стверджують, що це було схоже на сплановану провокацію з боку Росії.