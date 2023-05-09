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“Відтепер 9 травня буде Днем Європи”: Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу.

“Відтепер 9 травня буде Днем Європи”: Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Фото: скріншот відео

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, зустрівся в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Відтепер 9 травня буде Днем Європи – у Європейському Союзі, а також в Україні. Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ – це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні зранку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України. Вона привітала рішення встановити 9 травня Днем Європи. 

Для фон дер Ляєн це вже четвертий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Минулого разу вона приїжджала в лютому, разом із топдипломатом ЄС Жозепом Боррелем. Вони брали участь у саміті Україна-ЄС.

Для європейських країн День Європи завжди відзначався 9 травня, але в Україні з 2003 року святкувався без дати – в третю суботу травня. Учора президент змінив це, встановивши День Європи на ту ж дату, що в ЄС та інших країнах. 

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