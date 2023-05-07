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Порошенко передав артилеристам на Херсонському напрямку комплекс Poseidon

А також пересувну ремонтну майстерню.

Експрезидент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав артилерійській бригаді у складі ЗСУ, що завдають вогневого ураження окупантам на лівому березі Херсонщини, комплекс Poseidon, а також пересувну ремонтну майстерню. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Безпілотники Poseidon мають дальність роботи до 150 кілометрів на висоті до 4000 метрів.

«Комплекс дуже хороший. І дальність, і телеметрія, три канали. І захист від РЕБу. Камера одна з найкращих. І система стабілізації. Тепловізор дуже гарний. Хочеться вже швидше приступити до роботи», – кажуть артилеристи. 

«Ці «пташки» літають над ворожими позиціями і дають всю необхідну інформацію не тільки для нашої артилерії, але й для нашого командування, яке шукає слабкі місця в обороні противника», – пояснив Порошенко. А пункт управління на базі вантажівки DAF дозволяє в онлайн-режимі спостерігати за тим, що відбувається на полі бою.

Фото: eurosolidarity.org

«Тут окрім оператора БПЛА, пілота додатково є місце для артилериста-коригувальника вогню. Є для бійця, який відповідає за комунікацію. І є місце для командира», – показав Порошенко. 

Скоро ці безпілотники будуть оснащені більш потужними акумуляторами, говорить Порошенко: «Ми уклали контракт з виробниками батарей і будемо використовувати батареї з потужністю на 40% більше». Також влітку у війська надійдуть безпілотники нового покоління Mark IV, які матимуть ще потужніший захист від ворожих засобів РЕБ. 

Додатково військовим мобільне СТО, в якому є все необхідне обладнання для ремонту і важкої, і легкої техніки.

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