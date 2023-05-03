Порошенко передав бійцям 43 бригади комплекс БПЛА Poseidon

У комплекті три «пташки», кожна з яких коштує 100 тисяч євро.

Експрезидент Петро Порошенко разом з депутатами "Європейської Солідарності" передали 43-тій окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Тараса Трясила комплекс БПЛА Poseidon, збір коштів на який оголосила депутатка з «Євросолідарності» Вікторія Сюмар, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Відгукнулося понад півтори тисячі людей, і не лише з Київщини. Доклалися до збору через проєкт «Очі арти» і Телеканал «Прямий» та «5 канал». Решту суми закрив Фонд Порошенка. У комплекті три «пташки», кожна з яких коштує 100 тисяч євро. Поки тривав збір, бійці бригади проходили у навчальному центрі 6-тижневе навчання, як керувати цими потужними «пташками».

Фото: eurosolidarity.org

«Традиційно до «пташок» ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Старлінк, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця — для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив «пташку» в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах», – зазначив Порошенко.

Також бійцям передали пересувну авторемонтну майстерню з верстатами, генератором, зварювальним апаратом, краном, лебідкою та іншим важливим обладнанням.

Фото: eurosolidarity.org

«Армія готується до наступу, і їй дуже потрібні «очі», які далеко бачитимуть і робитимуть пекло для окупанта. Не маю жодних сумнівів, що наші артилеристи знайдуть не одну ворожу базу боєприпасів, резерв техніки та казарми. І буде БУМ», – переконаний Петро Порошенко.

43-тя окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила – легендарне військове формування. На початку повномасштабного вторгнення бригада першою взяла на себе захист підступів до Києва. Її батареї були розгорнуті на Троєщині і в Святошині, громили росіян під Гостомелем і в Бучі на вулиці Вокзальній. Зараз арта 43-ї прикриває піхоту під Бахмутом на Донеччині і на Луганському напрямку.