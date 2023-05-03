Українські бійці знищили чотири ворожі безпілотники на Миколаївщині та Херсонщині

Росіяни позбулися двох ударних БпЛА “Ланцет”, БпЛА "Мерлін-ВР" та БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На півдні України ППО знищила чотири російські безпілотники.

Про це повідомило повітряне командування "Південь".

3 травня ворожі цілі збили на Миколаївщині та Херсонщині. Було знищено два ударні БпЛА "Ланцет", один БпЛА "Мерлін-ВР" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У ПК "Південь" відзначили результативну бойову роботу воїнів мобільних вогневих груп радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького та Херсонської зенітної ракетної бригади.

Нагадаємо, за даними Генштабу, цієї доби, вночі, Росія завдала чергового масованого удару по території України ударними БпЛА "Shahed-136/131". 21 із 26 цих дронів знищили українські захисники.

У районі Миколаївки Дніпровського району Дніпропетровської області українські військові знищили російський безпілотник "Картограф".