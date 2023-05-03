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ЄС погодив схему закупівлі боєприпасів для України

Суперечки щодо цієї схеми тривали з березня.

ЄС погодив схему закупівлі боєприпасів для України
Фото: EPA/UPG

Посли Європейського Союзу у середу, 3 травня, погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про домовленість повідомило у Twitter головування Швеції у Раді ЄС.

Посли країн-членів ЄС схвалили угоду на зустрічі в Брюсселі, поклавши край суперечці щодо умов укладання контрактів.

"Посли ЄС схвалили рішення про надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів та ракет", – йдеться у повідомленні.

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС передати 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців. Міністри схвалили загальний план у березні, але схема закупівель була незрозумілою, оскільки уряди сперечалися щодо умов контрактів.

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Нагадаємо, що 26 квітня послам Євросоюзу вкотре не вдалося домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Жозеп Боррель повідомляв, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. 

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