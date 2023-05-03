ЄС погодив схему закупівлі боєприпасів для України

Суперечки щодо цієї схеми тривали з березня.

Посли Європейського Союзу у середу, 3 травня, погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України.

Про домовленість повідомило у Twitter головування Швеції у Раді ЄС.

Посли країн-членів ЄС схвалили угоду на зустрічі в Брюсселі, поклавши край суперечці щодо умов укладання контрактів.

"Посли ЄС схвалили рішення про надання допомоги в рамках Європейського фонду миру для підтримки Збройних сил України у розмірі 1 мільярд євро для спільної закупівлі боєприпасів та ракет", – йдеться у повідомленні.

Схема спільних закупівель є частиною ширшого плану ЄС передати 1 мільйон артилерійських снарядів і ракет Україні протягом наступних 12 місяців. Міністри схвалили загальний план у березні, але схема закупівель була незрозумілою, оскільки уряди сперечалися щодо умов контрактів.

Нагадаємо, що 26 квітня послам Євросоюзу вкотре не вдалося домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України.

Жозеп Боррель повідомляв, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України.