На аудиторію понад 200 тисяч користувачів працювали 5 тисяч фейкових акаунтів.

Національна поліція ліквідувала ботоферми в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях.

Слідство встановило, що зловмисники розповсюджували хибну інформацію про теракти та замінування місць масового скупчення людей, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За словами поліцейських, метою злочинців було поширення фейків, дискредитація вищого військово-політичного керівництва України та дестабілізація внутрішньополітичної ситуації. Поліція знайшла на місці злочину банківські картки, 5 тисяч SIM-карт українських операторів, GSM-шлюзи та апаратно-програмні комплекси для «вирощування» ботів, за допомогою яких фігуранти створювали анонімні аккаунти у соціальних мережах Instagram, Twitter, Facebook. На аудиторію понад 200 тисяч користувачів працювали 5 тисяч фейкових акаунтів.

Кримінальне провадження відкрите за статтею 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що на Хмельниччині викрили ворожу ботоферму, яка "розганяла" фейки про війну в Україні і закликала ухилятися від мобілізації.