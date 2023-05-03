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За добу на Бахмутському напрямку вдалося знищити 105 окупантів, ще 104 поранили

По українських позиціях рашисти здійснили 399 ударів.

За добу на Бахмутському напрямку вдалося знищити 105 окупантів, ще 104 поранили
Сергій Череватий

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Українським захисникам вдалося ліквідувати 105 окупантів, ще 104 були поранені. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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За його словами, бійці також знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук", три гармати, одну САУ "Гвоздика" і два польові склади з боєприпасами.

Череватий підкреслив, що ситуація на цьому напрямку складна. Росіяни цієї доби 399 разів ударили по позиціях українських захисників.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ також прокоментував інформацію про те, що Росія планує захопити українське місто до 9 травня. 

"Ну, вони чемпіони світу і, напевне що, рекордсмени Гіннеса по встановленню дедлайнів. У них перший дедлайн був встановлений ще в липні. Там йде позиційна війна, дуже важкі бої, проте я піддав би дуже великому сумніву (ідею захопити Бахмут до 9 травня - Ред.), Вони до 1 травня не змоги і навряд чи далі щось у них вийде... Я вірю в Сили оборони і швидше за все їм це буде нереалістично", - сказав Череватий.

Нагадаємо, 2 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку. До цього він повідомляв, що у Бахмуті Росія постійно кидає в бій нові штурмові групи "Вагнера", інших ПВК і десантників.

За словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, російська армія зазнає великих втрат під час спроб взяти Бахмут у Донецькій області - рашисти зазнали 100 тисяч втрат тільки за період з грудня і тільки під час боїв у Бахмуті.

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