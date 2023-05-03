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Провокації на північному кордоні: понад 300 окупантів отримали українську форму, - ЦНС

Йдеться про загони російських окупантів під назвою "Шторм".

Провокації на північному кордоні: понад 300 окупантів отримали українську форму, - ЦНС
Фото: vgolos.ua

Понад 300 російських окупантів в Брянській та Курській областях отримали військову форму ЗСУ. Ймовірно ворог готує провокацію.

Про це пише Центр національного спротиву.

"Ми вже повідомляли, що російські військовослужбовці, які дислокуються у вищезгаданих областях, отримали українську військову форму. Не виключені терористичні акти на території Росії, або імітація захоплення заручників", - йдеться у повідомленні.

Операцією займаються загони "Шторм", які зосереджені в районі Іванівського Курської області й Ямного Брянської області. Кожен загін налічує по 160 військових.

"Ми публікуємо ці дані аби ворог розумів, що нам відомі його плани й їх реалізація не призведе до бажаного у Москві результату", - додає пресслужба.

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Раніше повідомлялось, що росіяни готують провокацію на північних кордонах України під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства. 

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