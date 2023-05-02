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Росія готує провокації на північному кордоні України, – ЦНС

Країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй території.

Російським військам, які дислокуються у Брянській та Курській областях, командування видає українську військову форму. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У зв'язку з цим можливі провокації ворога на північному кордоні. Про такі дії росіян повідомляють місцеві, які співпрацюють з українським підпіллям.

"Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів ЗС РФ", – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою в ЦНС не виключають, що країна-агресор може вдатися до терористичних актів на своїй території, або імітувати захоплення заручників.

"Закликаємо зберігати пильність та звернути увагу на такі дії ворога, аби не стати жертвою ворожих намірів", – додають в повідомленні.

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Нагадаємо, що російські військові у березні намагалися влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні.

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