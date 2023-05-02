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РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні, – Резніков

Міністр оборони України повідомив, що у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи у себе в країні, – Резніков
Ілюстративне фото: Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що через поразки на полі бою РФ може озвучити черговий "жест доброї волі" під приводом техногенної катастрофи на території своєї країни.

Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. 

"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території". Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в РФ працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", – сказав Резніков.

Глава відомства припустив, що в Кремлі вже шукають варіанти сценаріїв, як це "відіграти", і не виключено, що буде "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму.

"Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. І так вони нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні", – зазначив Резніков.

Тобто, пояснює міністр, їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території РФ. 

Нагадаємо, вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані і долучаться до Сил оборони після отримання бойового завдання. Зараз МВС доозброює бригади, які вже сформовані. Вони пройдуть відповідне навчання - це 2-3 тижні. Паралельно розпочинається формування додаткових підрозділів.

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