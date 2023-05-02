За добу Росія била по девʼяти областях України

По Чернігівській області за добу росіяни здійснили шість обстрілів, зокрема два уночі. Били мінометами, ракетами із гелікоптера, ракетними системами залпового вогню, авіабомбами із літака по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. У с.Лизунівка (Новгород-Сіверська громада) від удару авіабомби загинув 14-річний юнак, поранені чоловік та жінка, зруйнована будівля колишньої школи, шість приватних будинків, ще 15 пошкоджено. Через обстріл у Семенівській громаді пошкоджена газова труба, ведуться ремонтні роботи, йдеться у зведенні від ОВА.

По Сумській області вночі та зранку ворог здійснив шість обстрілів прикордоння. Зафіксовано близько 20 вибухів. За попередніми даними, без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 139 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Білопільської, Юнаківської Сумського району, Шалигінської, Середино-Будської. В Середино-Будській громаді поранення отримав мирний житель через недотримання мінної безпеки. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички "Міни", в результаті підриву тракторист отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Пораненому надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населених пунктах: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися на прифронтові села. Поранення отримали чотири людини. У Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 р.н. та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н. Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу.

У Дніпропетровській цієї ночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. Вчора ворог накрив з важкої артилерії Нікопольському району. Окупанти вдарили по самому Нікополю, понівечили приватний будинок, господарську споруду та електромережі. Люди неушкоджені. Щодо наслідків ракетного удару по Павлоградському району: 34 постраждалих, з них пʼятеро – діти. В реанімації залишається двоє жінок 45 та 55 років. За оновленими даними, в Павлограді внаслідок атаки пошкоджено 24 багатоповерхівки, 80 приватних будинків, сім автівок. Понівечено пʼять шкіл, стільки ж дитсадків та магазинів, амбулаторію, банківську установу, гуртожиток. Є перебої з електропостачанням. У Вербківській громаді понівечено понад півсотні приватних будинків. Також – школа, дитсадок. В Межиріцькій ТГ пошкоджень зазнали два заклади освіти, будинок культури, дитсадок. В Юрʼївській – медзаклад.

У Луганській за добу противник здійснив – 92 обстріли (412 снарядів) по позиціях наших військ. Мінометних – 35, РСЗВ – 11, артилерійських – 25, танкових – 11, БПЛА – чотири, авіаційних – шість. Ворог спробував покращити тактичне положення поблизу зруйнованого вщент Новоселівського, але отримали разючу відсіч. Безуспішно наступав противник і на Білогорівку. Також Білогорівку ворог атакував із повітря. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва та Білогорівка.

У Харківській на Слобожанському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове. Вчора внаслідок обстрілів с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено три приватні житлові будинки, господарчі споруди, зруйновано автобус. Поранення отримав 65-річний чоловік. Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району поранення зазнав 57-річний чоловік. У с. Вільхуватка Харківського району пошкоджено будинок та господарчу споруду.

У Донецькій протягом доби росіяни здійснили 12 обстрілів – із артилерії та ЗРК С300. Обстріляні шість населених пунктів: Торецьк, с.Новоселівка Перша, Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 17 житлових будинків, з них чотири – багатоквартирні, господарська споруда, школа. За добу по області – двоє поранених.

У Миколаївській сьогодні вночі ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.

У Херсонській за добу противник здійснив 71 обстріл (363 снаряди): РСЗВ – два, артилерійських – 31, мінометних – 26, танкових – два, БПЛА – девʼять, авіаційних – один. З них по Херсону противник здійснив 11 обстрілів (41 снаряд): артилерійських – пʼять, мінометних – пʼять, танкових – один. Через обстріли горіли приватні будинки. Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували. Окупанти поцілили у райони 27 населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні. Також російська артилерія обстріляла село Тягинка Бериславського району, – били по оселях мирних людей. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено з десяток житлових будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Під ворожим вогнем знову опинився Кізомис Білозерської громади. Авіація ворога скинула в районі населеного пункту дві керовані авіабомби. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється. За добу двоє людей дістали поранення. З деокупованої території області евакуйовано 54 особи.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 191 420 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 460 окупантів і багато військової техніки.