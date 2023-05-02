ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
ППО збила 15 із 18 випущених росіянами ракет. Ворог бив із авіації, – Залужний
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Разова акція з нагоди війни. Що не так з навчанням домедичної допомоги в Україні
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
Мешканці Бердянська повідомляють про вибухи у місті
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Унаслідок нічної атаки в Павлограді поранені 34 цивільних (оновлено)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджений навчальний заклад, є поранений

Від ворожим вогнем також були Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк та село Новоселівка перша.

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджений навчальний заклад, є поранений

Протягом минулої доби, 1 травня, російська армія здійснила десять атак у п’яти населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини. 

Армія Росії з артилерії обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, село Новоселівка перша. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – житлові будинки й господарську споруду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тричі окупанти вдарили по Сіверську. Поранення отримала людина, руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирний будинок.

Під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Рашисти поцілили у приватні оселі, інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, сьогодні після опівночі дві ракети “С-300” ворог спрямував по Краматорську. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад. Травмовано місцевого мешканця.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, за минулу добу, 30 квітня, російська армія обстріляла дев’ять населених пунктів Донецької області. Ворог вів вогонь з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies