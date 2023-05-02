Уночі росіяни обстріляли Краматорськ: пошкоджений навчальний заклад, є поранений

Від ворожим вогнем також були Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк та село Новоселівка перша.

Протягом минулої доби, 1 травня, російська армія здійснила десять атак у п’яти населених пунктах Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Армія Росії з артилерії обстріляла міста Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, село Новоселівка перша. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – житлові будинки й господарську споруду”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тричі окупанти вдарили по Сіверську. Поранення отримала людина, руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирний будинок.

Під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Рашисти поцілили у приватні оселі, інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, сьогодні після опівночі дві ракети “С-300” ворог спрямував по Краматорську. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад. Травмовано місцевого мешканця.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 квітня, російська армія обстріляла дев’ять населених пунктів Донецької області. Ворог вів вогонь з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії.