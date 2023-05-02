Головне за ніч. Вівторок, 2 травня

41 відбита атака противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли, протести в Парижі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни тримають оборону.

Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів, 17 авіаційних, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за добу знищила три російських зенітно-ракетних комплекси та завдала семи ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та один склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 травня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 191 420 осіб. Учора Збройні сили знищили близько 460 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Ввечері 1-го травня і вночі 2-го ворог обстріляв Куцурубську і Очаківську громади Миколаївської області, повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 1-го травня, з 21:26 по 21:28 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини, пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вночі, 2 травня, з 03:24 по 03:32 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає.

Сполучені Штати мають намір найближчим часом доправити новий пакет безпекової підтримки для України, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі додав, що, крім додаткової зброї та обладнання, Україні можуть знадобитись також ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Він також наголосив, що Білий дім продовжує розраховувати на підтримку Конгресу в питаннях виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.

Французька поліція зіткнулася з сотнями одягнених у чорне анархістів у Парижі та інших містах під час протестів профспілок 1 травня проти підвищення пенсійного віку президентом Еммануелем Макроном.

Демонстранти закидали паризьку поліцію коктейлями Молотова та фаєрами, палили будівельні матеріали та трощили автобусні зупинки. Протестувальники, які йшли мирно, освистували поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ і кийки.

Насильство також спалахнуло в Ліоні та Нанті, де підпалили кілька автомобілів та розгромили офісні приміщення.

За даними Міністерства внутрішніх справ, за день було заарештовано близько 200 осіб, протестували близько 782 000 людей.

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