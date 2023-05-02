Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, − Міноборони Великої Британії

У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині.

Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, повідомили у Міноборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

Британці зазначають, що 27 квітня пов’язані з російськими військовими соціальні мережі заявили, що заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Михайла Мізинцева звільнили. Мізинцев обіймав портфель військового матеріально-технічного забезпечення та перебував на посаді лише вісім місяців.

“Звільнення Мізінцева не було підтверджено відразу, але припущення щодо його майбутнього підкреслюють, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні. Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі”, − йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, брак боєприпасів викликає внутрішні розбіжності, особливо між Міністерством оборони Росії та ПВК “Вагнера”.

Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги військового часу. “У той час як російські політичні лідери наполегливо вимагають успіху на полі бою, російські фахівці з логістики застрягли посередині”, − додали британці.

Нагадаємо, як пише The Wall Street Journal, Іран переправляє Росії велику кількість артилерійських снарядів та інших боєприпасів через Каспійське море.