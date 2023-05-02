США анонсують новий пакет безпекової підтримки України

Подробиць поки не повідомляють.

Сполучені Штати мають намір найближчим часом доправити новий пакет безпекової підтримки для України.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку”, - зазначив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Кірбі додав, що крім додаткової зброї та обладнання Україні можуть знадобитись також ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Він також наголосив, що Білий дім продовжує розраховувати на підтримку Конгресу в питаннях виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.

Раніше повідомлялось, що Україна отримала вже 98% обіцяних союзниками бойових машин.