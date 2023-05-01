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Співробітники ФСБ у цивільному шукають нелояльне населення на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

ФСБшники нерідко провокують розмови про незадоволення окупаційною адміністрацією.

Співробітники ФСБ у цивільному шукають нелояльне населення на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Співробітники ФСБ на тимчасово окупованих територіях виходять в людні місця в цивільній формі.Таким чином вони намагаються виявити членів українського підпілля. 

Про це повідомив Центр національного спротиву

“Гестапівці” під виглядом простих мешканців цікавляться в продавців, кондукторів й інших, хто жаліється на російську владу й нерідко самі провокують подібні розмови. Так, ворог шукає нелояльне населення”,- йдетьсяу повідомленні.

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Зазначається, що якщо громадянин ведеться на провокацію, то його змушують співпрацювати.

Центр національного спротиву закликав не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям.

Як раніше повідомлялось, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області переодягнені у цивільне співробітники ФСБ українською мовою провокують населення на відверті розмови, після чого затримують.

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