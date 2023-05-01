Компанії російського олігарха Фрідмана страхують авто Росгвардії та проводять акції на підтримку окупантів

Також "АльфаСтрахование" страхує службовий транспорт військовослужбовців РФ, які відповідають за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.

Російський бізнес олігарха РФ Михайла Фрідмана співпрацює з військовими і силовиками Росії, які воюють проти України, забезпечує окупанті військовою формою, харчуванням, а також організовує акції на підтримку загарбників, ідеться у розслідування "Схем".

Фрідман разом з бізнес-партнерами через групу компаній "Альфа-груп" володіє фірмою "АльфаСтрахование". Остання співпрацює із Росгвардією, надаючи їй послуги зі страхування службового транспорту.

Як відомо, підрозділи військ національної гвардії РФ із 24 лютого 2022 року беруть активну участь у повномасштабній війні проти України. Зокрема, один із об'єктів, який вони "охороняють", - захоплена рашистам Запорізька атомна електростанція.

Дані офіційного сайту державних закупівель Росії показують, що "АльфаСтрахование" є багаторічним страховим партнером Росгвардії. Лише центральний підрозділ уклав із компанією олігарха Фрідмана контрактів на 100 мільйонів рублів, по усій Росії цифра коливається в межах 280 мільйонів.

Сама компанія поширила торік у серпні пресреліз, у якому було вказано, що вона застрахувала автопарк з 340 машин Далекосхідного центру при Росгвардії. Це той, намагався зі зброєю прорватися у Київ.

Інший акт наданих послуг підписаний торік у листопаді між "АльфаСтрахованием" та Приволзьким центром при Росгвардії. Компанія Фрідмана надала послуги зі страхування, зокрема, військовій частині 5598, 26-ий загін спецпризначення "Барс" якої брав участь у війні проти України.

Крім того, "АльфаСтрахование" страхує службовий транспорт військовослужбовців РФ, які відповідають за особисту безпеку президента Росії Володимира Путіна.

Ще один приклад співпраці бізнесу Фрідмана і Міноборони Росії - договори між компанією Х5 Retail Group та акціонерним товариством "Военторг".

Так, Х5 Retail Group, куди входить федеральна торговельна мережа "Пятерочка", та "Военторг" відкрили раніше магазини під спільним брендом. У Росії в супермаркетах "Пятерочка" проводять акції на підтримку російських військових, які зараз воюють в Україні, збираючи для них продукти.

Михайло Фрідман у коментарі "Схемам" повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

За словами олігарха, на даний момент він не має права " брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді".

Міністр юстиції Денис Малюська, отримавши таку інформацію щодо співпраці бізнесу Фрідмана і російських військових і силових структур, зазначив, що Мін'юст мав багато інформації по активах.

"Тут реально цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією, страхування військових частин – це чудово. Нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії, підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів", – сказав Малюська.

Глава відомства додав, що інформацію з розслідування "Схем" його міністерство передасть до правоохоронців для процесуального підтвердження, а тоді звернеться до суду.

Нагадаємо, торік глава НАЗК заявив, що російський олігарх Фрідман хоче стати громадянином України і перереєструвати сюди свої активи.

Згодом БЕБ наклало арешт на активи "Моршинської", яка належить Фрідману, аби перешкодити спробам вивести ці активи.

Тим часом цьогоріч у березні стало відомо, що Михайло Фрідман і ще один росолігарх Петро Авен продають свої частки в "Альфа-Банку", аби вийти з-під санкцій Заходу.