​Росіяни вдарили з артилерії по житлових будинках села на Херсонщині, чути вибухи і в Херсоні

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Тягинка на Херсонщині.
Про це йдеться в повідомленні Херсонської ОВА у соцмережах.
Окупанти накрили вогнем житлові будинки. В результаті обстрілу було пошкоджено близько десятках осель.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
"Суспільне" повідомляє також про вибухи у Херсоні.
Нагадаємо, за минулу добу і ніч, 30 квітня, Росія здійснила 39 обстрілів у Херсонській області. В результаті одна людина загинула і троє, серед яких дитина, були поранені. Загалом напередодні рашисти обстріляли 10 областей України.