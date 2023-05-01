​Росіяни вдарили з артилерії по житлових будинках села на Херсонщині, чути вибухи і в Херсоні

Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено близько десятка осель.

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Тягинка на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні Херсонської ОВА у соцмережах.

Окупанти накрили вогнем житлові будинки. В результаті обстрілу було пошкоджено близько десятках осель.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Суспільне" повідомляє також про вибухи у Херсоні.

Нагадаємо, за минулу добу і ніч, 30 квітня, Росія здійснила 39 обстрілів у Херсонській області. В результаті одна людина загинула і троє, серед яких дитина, були поранені. Загалом напередодні рашисти обстріляли 10 областей України.