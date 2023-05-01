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Ми не знаємо, чи спрацює російська ядерна зброя, - Резніков

Останнє випробування ядерної зброї Росія робила 1998 року.

Ми не знаємо, чи спрацює російська ядерна зброя, - Резніков
Фото: EPA/UPG

Російська ядерна зброя може перебувати не в найкращому стані, адже останні випробування датовані ще минулим століттям. 

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону.

Очільник оборонного відомства зазначив, що ядерна загроза з боку РФ має для нього сумнівні ознаки. Він нагадав, що навіть та ядерна зброя та носії, які Україна віддала росіянам у 1990-х роках, стала непридатною у 1997 році.

"Далі вони могли зробити апгрейд та продовжити його, але формально термін придатності минув ще тоді. Плюс виробником багатьох комплектуючих були українські заводи, ми їм вже не допомагаємо", — пояснив Резніков.

Керівник Міноборони розповів, що останнє випробування ядерної зброї Росія робила 1998 року на полігоні в Казахстані.

"Тому ми не знаємо, чи дієве воно і взагалі, чи спрацює воно", — підкреслив Резніков.

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Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн Group of 7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" та її плани розмістити ядерне озброєння в Білорусі. Глави МЗС вважають цей намір неприйнятним.

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