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У Маріуполі окупанти відновили "призов" до армії

Наказ підписав ватажок окупантів на Донеччині Пушилін.

У Маріуполі окупанти відновили "призов" до армії
Фото: ЗМІ окупантів

У тимчасово окупованому Маріуполі почали роботу "призовні комісії" росіян.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Наказ про створення таких "комісій" підписав ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін. Документ вже розміщено на "офіційних" каналах окупаційної адміністрації.

У міськраді нагадали, що до серпня в Маріуполі триватиме "призов" чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому так звані "місцеві адміністрації" мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю. 

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90. Їх на тягачах перевозять у бік Мангушу-Бердянська.

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