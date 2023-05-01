За ніч Росія втратила на Таврійському напрямку більше роти, – Тарнавський

Окупанти девʼять разів намагалися атакувати наші позиції, але безуспішно.

Втрати Росії вбитими і пораненими за ніч на Таврійському напрямку склали більше роти. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом ночі виконали 232 вогневих завдання.

Це і контрбатарейна боротьба, і робота по планових цілях. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram.

Росіяни протягом ночі влаштували 162 обстріли. Девʼять разів вони окупували позиції захисників, але безуспішно – окупанти були змушені відійти.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях наших військ. Протягом минулої ночі ворог 9 разів атакував наші позиції. Успіху не мав – відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення", – зазначив Тарнавський.

Він додав, що для коригування вогню артилерії противник використовує БпЛА.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський уранці повідомив, що на Лиманському напряму українські військові протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Росіяни зазнали втрат, захисники взяли в полон 10 ворожих солдатів.