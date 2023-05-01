У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бахмуті РФ постійно кидає в бій нові штурмові групи "Вагнера", інших ПВК і десантників, – Сирський

Але взяти місто під контроль ворогу не вдається. 

У Бахмуті РФ постійно кидає в бій нові штурмові групи "Вагнера", інших ПВК і десантників, – Сирський
Олександр Сирський
Фото: Military Media Center

На Лиманському напряму українські військові протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Росіяни зазнали втрат, захисники взяли в полон 10 ворожих солдатів.

Про це повідомив Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який вчора працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Його цитати наводить Military Media Center

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Росіяни численними атаками намагалися прорвати оборону на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Бахмута, дії ворога зазнали невдачі.

"Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиціі", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies