У Бахмуті РФ постійно кидає в бій нові штурмові групи "Вагнера", інших ПВК і десантників, – Сирський

Але взяти місто під контроль ворогу не вдається.

На Лиманському напряму українські військові протягом кількох останніх днів відбили численні штурми. Спроби ворога захопити наші позиції не вдались. Росіяни зазнали втрат, захисники взяли в полон 10 ворожих солдатів.

Про це повідомив Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, який вчора працював на декількох напрямках в районах бойових дій. Його цитати наводить Military Media Center.

На Бахмутському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії. Росіяни численними атаками намагалися прорвати оборону на декількох напрямках. Втім, завдяки стійкості та мужності захисників Бахмута, дії ворога зазнали невдачі.

"Щоб просунутись вперед ворог застосовує максимум зусиль та не рахується ні з чим. Попри значні втрати, у бій постійно кидаються нові штурмові групи Вагнера, бійців інших приватних компаній, десантників. Але взяти місто під контроль противнику не вдається. Ситуація доволі складна. Разом з тим, на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиціі", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.