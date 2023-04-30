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Наразі триває миротворча місія для припинення війни в Україні, – Папа Франциск

Місія не є публічною.

Наразі триває миротворча місія для припинення війни в Україні, – Папа Франциск
Папа Римський Франциск
Фото: ukrinform.ua

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною.

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

Папа Франциск під час повернення з Будапешта до Ватикану сказав журналістам на борту літака, що в Україну направлена миротворча місія, завданням якої є припинення війни Росії проти України. Проте публічно про місію поки що не повідомляють.

“Я готовий зробити все, що потрібно. Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це. Я думаю, що мир завжди досягається відкриттям каналів. Ви ніколи не досягнете миру через закриття… Це нелегко”, – сказав він.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Ватикані передав Папі Римському фотоальбом із зафіксованими злочинами росіян.

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