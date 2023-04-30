Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили ракетами по Оріхову: є влучання у пожежну частину

Особовий склад не постраждав.

Окупанти вдарили ракетами по Оріхову: є влучання у пожежну частину
Фото: ДСНС

У неділю 30 квітня російська армія завдала ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС.

Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Інформації щодо постраждалих немає, особовий склад перебував в укритті.

Фото: ДСНС

“Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибиті два пластикових вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, за добу 29 квітня російські війська завдали 69 ударів по 19 містах і селах Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies