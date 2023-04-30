У неділю 30 квітня російська армія завдала ракетного удару по місту Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС.

Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Інформації щодо постраждалих немає, особовий склад перебував в укритті.

Фото: ДСНС

“Уламками посічений дах та стіни пожежної частини, вибиті два пластикових вікна. Зруйновано приміщення постового біля фасаду частини, пошкоджено одну з автоцистерн рятувальників”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 29 квітня російські війська завдали 69 ударів по 19 містах і селах Запорізької області.