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Втрати примусово мобілізованих до армії РФ жителів Луганщини становлять до 70 осіб на день

На похоронах загиблих не має бути більше шести людей.

Втрати примусово мобілізованих до армії РФ жителів Луганщини становлять до 70 осіб на день
Фото: EPA/UPG

Втрати окупантів у Луганській області останнім часом становлять до 70 загиблих на день.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Останнім часом безповоротні втрати з примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день", – ідеться в повідомленні.

Щоб запобігти проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовали коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб.

"У цьому контексті, так зване “міністерство державної безпеки" наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила 470 військових. З початку вторгнення Збройні сили України ліквідували 190 510 окупантів.

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