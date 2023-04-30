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Окупанти з гелікоптерів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

У місті Середина-Буда внаслідок ракетних ударів пошкоджено три приватні будинки. 

Окупанти з гелікоптерів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: en.wikipedia.org

Російські війська вдень у неділю, 30 квітня, випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області.

Про це інформує Оперативне командування "Північ" у Facebook.

Окупанти випустили також ракети з гелікоптера по місту Середина-Буда Сумської області. Військові зафіксували 10 приходів. Внаслідок ракетних ударів пошкоджено три приватні будинки. 

"З 11:05 до 11:15 зафіксовано сім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Сопич. Близько 12:22 зафіксовано два приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в район населеного пункту Леонівка. З 13:30 до 13:40 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Хрінівка. З 13:14 до 13:20 зафіксовано два приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Олександрівка", - йдеться в повідомленні.

Російські війська зі ствольної артилерії також обстріляли населений пункт Прогрес - зафіксовано три "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. 

Загалом вдень 30 квітня російські війська сім разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння. 

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Нагадаємо, що російські війська у ніч на неділю 30 квітня обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

Вночі і зранку 30 квітня ворог завдав 9 ударів по прикордонних громадах Сумської області, зафіксовано 57 вибухів. 

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