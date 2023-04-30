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Кожен, хто здійснив воєнні злочини в Україні, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, - Буданов

Він впевнений, що в України є достатньо сил і засобів для виконання цього завдання.

Кожен, хто здійснив воєнні злочини в Україні, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу, - Буданов
Фото: slovoidilo.ua

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна переслідуватиме росіян, які скоїли воєнні злочини, у будь-якій частині світу.

Про це Буданов заявив у інтерв'ю американському телеканалу PBS, інформує ГУР в telegram

За його словами, для цього в України є достатньо власних сил і засобів.

"Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу", ― сказав Буданов.

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Нагадаємо, що на окупованих територіях росіяни найчастіше катують цивільних електричним струмом, а також побиттям. Здебільшого армія РФ затримує та знущається над колишніми військовослужбовцями та учасниками АТО, волонтерами, громадськими і політичними активістами, а також представниками органів влади і підприємцями.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 тис. воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.

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