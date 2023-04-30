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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів і артилерії

Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила. 

Російські війська у ніч на неділю 30 квітня обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії.

Про це Оперативне командування "Північ" повідомило у Facebook.

  • З 03:15 до 03:30 зафіксували шість влучань у районі населеного пункту Галаганівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
  • З 04:10 до 05:00 зафіксували 10 влучань по населеному пункту Леонівка, ймовірно з міномета калібру 120 мм.
  • З 07:50 до 08:10 зафіксували шість влучань в районі населеного пункту Михальчина Слобода, ймовірно зі ствольної артилерії.

Зазначається також, що інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. 

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Нагадаємо, що вночі і зранку 30 квітня ворог завдав 9 ударів по прикордонних громадах Сумської області, зафіксовано 57 вибухів. 

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