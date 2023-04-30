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Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar

Деталі контрактів на даний момент не можуть бути розкриті.

Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
Фото: Олександр Камишін

Україна підписала з турецькою компанією Baykar три нові угоди, які дадуть зброю нового покоління.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін. 

Деталі контрактів на даний момент не можуть бути розкриті.

"Вчора відпрацював день у Туреччині на міжнародній виставці авіаційної техніки "Teknofest 2023". Багато зустрічей, одна мета - пошук шляхів посилення українського ОПК. Є важливий результат - три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників", - зазначив він.

При цьому міністр зазначив, що йдеться про озброєння нового покоління.

"Запевняю, ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління", - додав Камишін.

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Нагадаємо, що Україна разом з партнерами визначилася, де буде розташовуватись Центр обслуговування безпілотників Bayraktar.

Раніше також повідомлялося, що цього року Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА в Україні.

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